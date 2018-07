Satispay, Cashback per le ricariche telefoniche

Filippo Vendrame,

Satispay rende l’estate ancora più interessante grazie alla nuova promozione che rende ricaricare lo smartphone ancora più conveniente. Sino al prossimo 23 settembre 2018, infatti, a tutti gli utenti che effettueranno per la prima volta la ricarica del credito residuo della loro utenza mobile attraverso il servizio “in-app” di Satispay sarà riconosciuto un Cashback immediato di 2 euro. Per le ricariche successive, invece, Satispay rimborserà l’1% della spesa effettuata.

Ricaricare la propria SIM attraverso la nota piattaforma di pagamenti elettronici è davvero molto semplice. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è accedere alla sezione dedicata ai servizi, selezionare il tab che permette di effettuare ricariche telefoniche, l’operatore telefonico, il numero del destinatario ed, infine, l’importo desiderato. Gli utenti potranno ricaricare sia la loro SIM che quella di amici e parenti. Effettuati questi veloci passaggi, a schermo comparirà la conferma visiva che la transazione è andata a buon fine.

Inoltre sarà inviata anche una ricevuta digitale con tutti i dettagli del servizio acquistato. Il Cashback di Satispay rende l’estate molto interessante a chi ricaricherà molto spesso la propria utenza telefonica.

Satispay, si ricorda, è una piattaforma di pagamenti elettronici tutta italiana. Nata come alternativa a PayPal, Satispay funziona attraverso un’applicazione per le maggiori piattaforme mobile. Grazie alla propria indipendenza dai circuiti tradizionali delle carte di credito, il servizio permette agli utenti di scambiare denaro con i contatti della propria rubrica telefonica, effettuare le ricariche telefoniche, pagare presso esercenti fisici e online convenzionati, pagare i servizi della Pubblica Amministrazione tramite pagoPA e usufruire di promozioni in maniera semplice, conveniente, efficace e sicura.