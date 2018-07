Surface, il modello economico certificato da FCC

Filippo Vendrame,

Microsoft è al lavoro su di una versione “economica” del suo Surface che dovrebbe confrontarsi con i Chromebook ed i tablet pc di Apple. Questo modello di cui si specula da alcune settimane, potrebbe arrivare prima di quello che si potrebbe immaginare. Questo Surface economico è stato, infatti, certificato da FCC questa settimana. I dati che emergono di questo prodotto, purtroppo, sono molto pochi. FCC mette in evidenza solamente un alimentatore a bassa potenza che dovrebbe indicare che l’hardware non risulterebbe particolarmente potente.

In precedenza, Bloomberg aveva sottolineato che questo Surface economico, il cui costo non dovrebbe superare i 400 dollari, dovrebbe essere dotato di un display da 10 pollici e si caratterizzerebbe anche per una porta USB-C e per un design arrotondato. I processori dovrebbero essere sempre gli Intel ed il sistema operativo sarà, ovviamente, Windows 10. Microsoft starebbe lavorando anche ad una variante LTE di questo modello e dovrebbe proporre anche una tastiera cover più economica rispetto a quella del Surface Pro. Questo Surface economico dovrebbe piacere soprattutto agli studenti che non hanno bisogno di una macchina particolarmente potente e non sono disposti a pagare cifre importanti per i più sofisticati Surface Pro.

Non è la prima volta che Microsoft tenta di proporre un Surface economico. Alcuni anni fa il gigante del software lanciò il Surface 3 con CPU Intel ATOM puntando proprio alla fascia degli studenti o di chi voleva spendere poco per acquistare un ibrido Windows 10.

La casa di Redmond non ha mai confermato l’esistenza di questo modello ma quanto emerso dalla FCC è molto importante. La FCC, infatti, certifica i prodotti solamente dopo che sono stati testati a lungo e sono oramai prossimi al debutto.

Microsoft, dunque, potrebbe essere molto vicina al lancio di questi prodotti, magari per arrivare in tempo per proporli proprio agli studenti prima che ritornino a scuola a settembre.