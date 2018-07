AGCOM permette di identificare i call center

Filippo Vendrame,

AGCOM ha presentato un nuovo e potente strumento che permetterà alle persone di identificare i call center. Il problema delle chiamate indesiderate a sfondo prettamente commerciale è ben noto e nonostante i molti tentativi di arginare questa problematica, le chiamate indesiderate continuano ad arrivare. L’Autorità ha, dunque, predisposto un servizio online attraverso il quale gli utenti potranno verificare se il numero che sta chiamando o ha chiamato appartiene ad un qualche call center.

L’utilizzo è molto banale. Tutto quello che le persone dovranno fare è collegarsi alla pagina web predisposta, inserire il numero di telefono ed attendere la risposta. Se il numero sarà identificato appartenente ad un call center, il sistema fornirà alcune informazioni dell’azienda che sta dietro al servizio. Questo tool online sfrutta il database del ROC, cioè del “Registro degli Operatori di Comunicazione”. Questo significa che se il call center non fosse inserito in questo database non sarà riconosciuto dal sistema. Se la numerazione inserita non è stata dichiarata al ROC, la ricerca, dunque, non produrrà alcun risultato.

Il tool è, inoltre, generico, cioè non dice quali siano i clienti del call center, cioè per quali attività commerciali chiameranno. In ogni caso, anche se questo strumento dell’AGCOM può sembrare un po’ lacunoso, comunque è sicuramente utile visto che può aiutare gli utenti a difendersi dalle chiamate indesiderate.

Molti smartphone moderni, infatti, dispongono di blacklist per le chiamate in entrata. Grazie a questo tool, dunque, sarà più facile individuare i numeri “fastidiosi” per inserirli in queste blacklist per fare in modo di non essere più disturbati a tutte le ore del giorno, anche di domenica.