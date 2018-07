CoopVoce, con ChiamaTutti Full 30 euro di bonus

Filippo Vendrame,

CoopVoce ChiamaTutti Full è una nuova offerta tariffaria dell’operatore virtuale che potrà essere attivata dal 5 luglio al 5 settembre 2018. ChiamaTutti Full potrà essere attivata sia dai nuovi che dai già clienti dell’operatore virtuale e prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti e 8GB di traffico dati, anche sotto rete 4G. Il tutto a 10 euro al mese per sempre.

Ma l’offerta non si conclude qui perché tutti coloro che attiveranno ChiamaTutti Full all’interno dei punti vendita aderenti di Coop chiedendo, contestualmente, la portabilità del loro numero, riceveranno un bonus di ben 30 euro di traffico omaggio. Bonus che potrà essere utilizzato come se fosse una normale ricarica, senza alcun vincolo. Bonus che potrà essere utilizzato anche per pagare i successivi rinnovi tariffari di ChiamaTutti Full. Si ricorda che nel caso i clienti CoopVoce superassero il limite di traffico dati previsto nella loro offerta, la connessione ad Internet sarà bloccata sino al rinnovo successivo.

Per i nuovi clienti, le SIM prevedono un costo di 10 euro, con 5 euro di traffico incluso. Attivare ChiamaTutti Full non prevede alcun costo per i nuovi clienti. Invece, i già clienti dovranno pagare 9 euro per il cambio del loro piano tariffario. In caso non ci fosse sufficiente credito sulla SIM per rinnovare l’offerta, ChiamaTutti Full sarà bloccata per un tempo massimo di 7 giorni durante i quali si potrà chiamare e mandare messaggi secondo le condizioni del piano base mentre la navigazione sarà inibita. Se non si effettuerà in tempo la ricarica, ChiamaTutti Full sarà disattivata completamente.

CoopVoce, si ricorda, è un operatore virtuale che si appoggia alla rete mobile di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.