GTA Online, sconti e offerte per l’Independence Day

Floriana Giambarresi,

Rockstar Games festeggia l’Independence Day 2018 in GTA Online offrendo numerosi sconti speciali, bonus e offerte prolungate sulle attività e ricompense sulla Guest List. L’iniziativa è disponibile già a partire dalla giornata di oggi, in occasione del giorno dell’Indipendenza in America, e si concluderà il 9 luglio anche nel territorio europeo.

«Il 4 luglio è alle porte! Sta per arrivare quel giorno speciale in cui puoi celebrare la tua libertà da vero americano, facendo saltare in aria cose e bevendo tantissima Patriot Beer. Per dare una mano durante le feste, tornano gli ormai famigerati Contenuti a stelle e strisce dell’Independence Day. Saranno disponibili per tutta la settimana in GTA Online a un prezzo scontato fino al 9 luglio», si legge sul comunicato stampa diramato per l’occasione. In particolare, si otterrà innanzitutto uno sconto del 40% su una serie di articoli, ovvero:

Vapid Liberator Western Motorcycle Sovereign Moschetto Cannone pirotecnico e fuochi d’artificio Clacson con inno nazionale USA Fumo da pneumatico e scia da paracadute patriottici Pittura facciale a stelle e strisce Abbigliamento, acconciature, maschere e completi



dell’Independence Day

Livree del COM

Livree per armi Mk II dell’Independence Day.

Chi si è registrato alla Guest List effettuando l’accesso a GTA Online tra il 25 giugno e il 2 luglio potrà da adesso disporre della prima ondata di ricompense, che comprendono il Completo integrale reticolato arancione e 300.000 GTA$ in omaggio. Tornando poi su GTA Online fra il 10 e il 16 luglio si potrà espandere ulteriormente la collezione di tute fluorescenti con il Completo integrale reticolato rosa e altri 100.000 GTA$.

Estesi inoltre i GTA$ doppi a tutte le missioni di Contrabbandieri, di carico speciale e di vendita dei Centauri, nonché la possibilità di riciclare denaro sporco grazie ai night club. Per costruire un impero criminale notturno in GTA Online è possibile acquistare al 50% di sconto Hangar, Uffici, Magazzini per carichi speciali, Stabilimenti e clubhouse di Centauri. Vi è lo sconto del 40% su tutte le basi operativi ed è stata prolungata la durata degli sconti della scorsa settimana sui centri criminali mobili e sui veicoli più apprezzati dagli utenti. In particolare, dal 9 luglio si otterrà il 30% di sconto su: