Ho. Mobile, SIM nuovamente disponibili online

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha deciso di offrire nuovamente la possibilità per i suoi clienti di poter acquistare la SIM direttamente online con spedizione a domicilio. Tuttavia, l’operatore virtuale ha posto un preciso limite a questo servizio. Ogni giorno sarà possibile, infatti, acquistare online solo fino a 500 SIM. In caso si andasse oltre a questo limite, i clienti dovranno aspettare il giorno successivo oppure effettuare l’acquisto direttamente in un punto vendita.

Si ricorda, al riguardo, che Ho. Mobile, visto il grande successo del suo debutto, aveva deciso di sospendere momentaneamente la vendita online delle SIM con spedizione a domicilio per evitare che i suoi nuovi clienti sperimentassero antipatici ritardi nelle spedizioni. Una scelta corretta per evitare di incappare in tutti quei problemi che hanno vissuto, invece, i primi clienti di Iliad con ritardi anche di settimane nelle spedizioni delle SIM a causa dei troppi ordini. Dunque, tutti coloro che fossero interessati a diventare clienti di Ho. Mobile hanno tre modi per poter acquistare la SIM. Il primo è l’acquisto direttamente online con spedizione a domicilio ma solamente sino a 500 SIM al giorno. Le SIM arriveranno direttamente nella buca delle lettere e poi dovranno essere attivate con una procedura particolare.

Il secondo modo è la prenotazione online con ritiro in un punto vendita. Il terzo modo è il più classico e prevede l’acquisto della SIM direttamente nei negozi dell’operatore virtuale.

Si ricorda, infine, che Ho. Mobile è l’operatore virtuale di Vodafone nato per fronteggiare l’arrivo di Iliad attraverso offerta tariffarie “aggressive”. Sino al 31 luglio i clienti potranno aderire ad un piano tariffario che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di traffico a 6,99 euro al mese.