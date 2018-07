Huawei Nova 3, annuncio previsto il 18 luglio

Luca Colantuoni,

Huawei ha comunicato che il nuovo smartphone Nova 3 verrà annunciato il 18 luglio. Un’immagine condivisa dal produttore cinese sul social network Weibo svela il design del dispositivo e alcune informazioni sulle quattro fotocamere. Le specifiche sono invece apparse nella documentazione di TENAA, l’ente che rilascia le certificazioni in Cina.

Il Nova 3 ha un’estetica molto simile agli ultimi smartphone di Huawei: cover in vetro, dual camera posteriore nell’angolo superiore sinistro e schermo con notch. La dotazione hardware comprende un display da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9, come il recente Honor Play, processore octa core Kirin 970, 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB.

Per le due fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 16 e 24 megapixel, entrambi abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8. La doppia fotocamera frontale ha invece due sensori da 24 e 2 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali sul retro e una batteria da 3.650 mAh che supporta la ricarica rapida.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.2. Tra le funzionalità più interessante c’è GPU Turbo, la tecnologia che permette di incrementare la qualità grafica nei giochi senza incidere negativamente sull’autonomia. Il Nova 3 verrà offerto in vari colori, tra cui nero e blu. Il prezzo base dovrebbe essere 2.699 yuan, pari a circa 350 euro (tasse escluse). Al momento non è noto se arriverà anche in Italia, dove sono in vendita altri modelli della serie.