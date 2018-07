ID@Xbox: Microsoft e gli sviluppatori indipendenti

Cristiano Ghidotti,

Affiancare all’offerta dei team più blasonati che portano sul mercato i loro titoli AAA un catalogo di giochi frutto della passione e del lavoro degli sviluppatori indipendenti. È questo l’obiettivo del gruppo di Redmond, ribadito oggi in occasione dell’evento ID@Xbox 2018 andato in scena presso la Microsoft House di Milano.

E per capire quanta passione ci sia nell’attività di questi studi, spesso di dimensioni contenute, ci è stato sufficiente scambiare quattro chiacchiere con alcune delle realtà presenti. Fra i 12 nuovi titoli indie annunciati per Windows 10 e Xbox One ce ne sono alcuni nati come una mod dalla volontà della community e altri finanziati attraverso campagne di crowdfunding, solo per fare un paio di esempi. Alcuni sono arrivati a trovare nel palcoscenico del più importante al mondo per il settore videoludico, l’E3 di Los Angeles, un’eccezionale vetrina per mostrarsi a livello planetario.

Per comprendere invece l’importanza e la portata dell’iniziativa è invece sufficiente elencare qualche numero: più di 800 titoli pubblicati dalla prima edizione del 2014 sviluppati da quasi 500 team, 1.000 attualmente in fase di realizzazione, quattro miliardi di ore giocate e più di un miliardo di dollari generati dalle vendite. Le parole di Agostino Simonetta, ID@Xbox Regional Lead EMEA, esprimono con chiarezza la finalità del progetto.

In Microsoft crediamo che, in un mondo del gaming in rapida evoluzione, gli sviluppatori indipendenti ricoprano un ruolo sempre più importante, apportando nuove idee e l’entusiasmo necessario per lo sviluppo del settore. È per questa ragione che abbiamo dato vita e continuiamo a impegnarci nel programma ID@Xbox, che intende offrire l’opportunità a tutti gli appassionati, tecnici e non, di dare il proprio contributo in termini di innovazione e creatività. L’ampia e interessante line up presentata quest’anno non è altro che la conferma di quanto gli sviluppatori indipendenti abbiamo da offrire alla nostra industria.

Spazio ai titoli dunque, i veri protagonisti dell’iniziativa. Come già detto, sono 12 i titoli presentati oggi da Microsoft in occasione di ID@Xbox, in arrivo su Windows 10 e Xbox One.