Instagram avvisa quando tutti i post sono stati visti

Floriana Giambarresi,

Instagram lancia una nuova funzione chiamata “You’re All Caught Up“, progettata per avvisare gli utenti quando hanno visto tutti i nuovi post delle ultime 48 ore. La novità fa parte della recente spinta della piattaforma di proprietà Facebook nel frenare la dipendenza dai social media.

Secondo quanto spiegato da Instagram in un comunicato pubblicato sul suo blog ufficiale, per gli utenti «può essere difficile tenere traccia dei post visualizzati» e, grazie a questa funzione «avrai una migliore comprensione del tuo feed e saprai che non hai perso foto o video recenti». Nello specifico, nello scorrere il feed principale di contenuti, una volta che un utente avrà visualizzato l’ultimo post visualizzerà automaticamente il seguente messaggio:

Non hai nuovi contenuti da vedere. Hai visto tutti i nuovi post degli ultimi 2 giorni.

Una volta superato questo avviso saranno visualizzati tutti i post più vecchi. La funzione “You’re All Caught Up”, così come si chiama in inglese, è da ora disponibile sull’app Instagram per iOS e Android, effettuando l’aggiornamento all’ultima versione rilasciata.

Facebook e Instagram stanno lavorando su altri strumenti per mostrare agli utenti quanto tempo hanno trascorso di recente nelle loro app. Si prevede che introducano a breve alcune statistiche e avvisi che dettaglieranno la frequenza con cui ogni utente apre e usa la piattaforma, con l’obiettivo di trovare un migliore equilibrio tra vita personale, professionale e uso di app che potrebbero distrarre e provocare i classici sintomi da dipendenza.

L’amministratore delegato di Instagram Kevin Systrom ha affermato che la società sta sviluppando «strumenti che aiuteranno la community di Instagram a conoscere meglio il tempo trascorso su Instagram», aggiungendo che «ogni momento dovrebbe essere positivo e intenzionale».