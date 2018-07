Nokia 8110, il nuovo banana phone arriva in Italia

Luca Colantuoni,

Dopo il Nokia 3310, HMD Global ha riportato sul mercato un altro famoso telefono, protagonista anche di alcune scene nel film Matrix. Si tratta del Nokia 8110, noto come “banana phone” per la sua forma curva che ricorda appunto una banana. Il telefono è ora disponibile in Italia a 89 euro.

Il design è simile quello dell’originale Nokia 8110 annunciato nel 1996. Il meccanismo scorrevole sotto lo schermo da 2,4 pollici nasconde la tastiera fisica, consentendo di rispondere alle chiamate. All’interno del telaio in policarbonato trovano posto un processore dual core Snapdragon 205, 512 MB di RAM e 4 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 64 GB. Le specifiche sono quelle di un feature phone, ma sono disponibili tutti i moderni standard di connettività, ovvero WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e soprattutto LTE.

Sono inoltre presenti la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e la fotocamera posteriore da 2 megapixel con flash LED. Il nuovo Nokia 8110 integra una batteria rimovibile da 1.500 mAh che offre un’autonomia massima di 7 ore in conversazione e 25 giorni in standby. Il sistema operativo è Smart Feature basato su KaiOS, che recentemente ha ricevuto l’appoggio monetario da Google.

Gli utenti possono scaricare diverse app dal KaiOS Store, tra cui Google Assistant, Google Search, Gmail, Google Maps, Facebook e Twitter. Il popolare gioco Snake è preinstallato. Il telefono è disponibile nei colori nero e giallo nei migliori negozi di elettronica. Il prezzo consigliato è 89 euro.