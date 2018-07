Samsung Galaxy con Android Go, prime immagini

Luca Colantuoni,

Samsung annuncerà presto uno smartphone con la versione “light” del sistema operativo Google, ovvero Android Go. Le prime immagini del Galaxy J2 Core (possibile nome del dispositivo) confermano le indiscrezioni che circolano da qualche settimana e svelano anche la presenza dell’interfaccia proprietaria Samsung Experience.

Android Go, basato su Android 8.1 Oreo, è stato progettato per gli smartphone con una dotazione hardware di fascia bassa (solitamente 1 GB di RAM e 8 GB di storage). A differenza di Android One non viene imposto l’uso dell’interfaccia stock, quindi Samsung ha installato la sua UI. Ci sono ovviamente le versioni Go delle app, tra cui Google Go, Gmail Go, YouTube Go e Maps Go. Nelle immagini si notano anche Facebook Lite, Samsung Max, Messaggi, WhatsApp, Chrome, Play Store e Play Music.

Le foto apparse online permettono inoltre di vedere il design dello smartphone. Essendo un modello economico non è stato utilizzato il noto Infinity Display, ma un normale schermo flat circondato da cornici piuttosto evidenti. Samsung ha tuttavia sostituito i tradizionali pulsanti capacitivi con pulsanti on-screen. Lo smartphone sembra avere 8 GB di storage (3 GB occupati dal sistema operativo e 5 GB liberi). La dotazione hardware dovrebbe comprendere un display da 5 pollici, processore Exynos 7570, 1 GB di RAM, fotocamere da 8 e 5 megapixel, batteria da 2.600 mAh, slot microSD, moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE.

Il Galaxy J2 Core è stato già testato in diversi paesi, tra cui l’Italia. Samsung potrebbe annunciare lo smartphone nel corso delle prossime settimane.