Shenmue I e II in uscita su PS4, Xbox One e PC

Floriana Giambarresi,

Shenmue I e Shenmue II saranno rilasciati entro l’estate con una raccolta rimasterizzata in HD che sarà disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC (via Steam) il prossimo 21 agosto, al prezzo di 34,99 euro. La conferma della data di uscita è pervenuta da Larry Hryb, in arte Major Nelson, attraverso un post sul blog Xbox.

E così, due classici del Dreamcast arrivano anche sulle piattaforme di corrente generazione: l’originale Shenmue ha debuttato nel lontano 1999, seguito dal secondo capitolo lanciato nel 2011 non solo su Dreamcast ma anche sulla prima Xbox. E mentre il creatore della serie Yu Suzuki è al momento al lavoro su Shenmue 3 – per il quale ha raccolto oltre 6,3 milioni di dollari su Kickstarter durante la campagna di crowdfunding avviata nel 2015 – in attesa del suo lancio gli appassionati delle avventure di Ryo Hazuki possono dunque tornare a breve a divertirsi con le due prime iterazioni.

Da adesso, il pacchetto contenente Shenmue I e II è disponibile per il preorder digitale su PSN, Xbox Marketplace e Steam con uno sconto del 10%, mentre chi opta per la prenotazione dell’edizione fisica potrà ottenere un poster reversibile con protagonisti i personaggi più amati dai fan della saga, assieme a una cover che comprenderà gli artwork originali. La riedizione dei due classici sarà fedele a quanto visto nei giochi originali ma perverrà sul mercato con caratteristiche moderne, spiegate da SEGA in un comunicato ufficiale appena diramato:

La riedizione sarà fedele all’originale con caratteristiche moderne tra cui risoluzione dello schermo completamente scalabile, scelta di schemi di controllo moderni o classici, opzioni grafiche per PC, un’interfaccia utente aggiornata e la possibilità di godere sia delle voci fuori campo originali giapponesi che inglesi.

In una pagina di FAQ sul sito Web di Shenmue, SEGA comunica che i porting sono gestiti dallo studio britannico d3t e che la riedizione di Shenmue 2 sarà basata sulla versione Xbox, non su quella Dreamcast, a causa di motivi tecnici. In occasione dell’annuncio relativo alla data di uscita, è stato anche pubblicato un trailer dei due Shenmue.