Tesla Model 3 al Goodwood Festival of Speed

La Tesla Model 3 debutterà ufficialmente in Europa al Goodwood Festival of Speed la prossima settimana. Non è la prima volta che la Model 3 si affaccia nel Vecchio Continente ma sino ad ora lo aveva fatto in maniera non ufficiale attraverso società o persone che l’avevano importata dall’America. Si ricorda, per esempio, l’apparizione al Salone dell’Auto di Ginevra quando una società aveva esposto una modello acquistato in America.

Ma questa volta le cose sono diverse e l’azienda di Elon Musk si appresta a far debuttare ufficialmente la sua “piccola” auto elettrica nel Vecchio Continente. Alcuni inglesi in possesso della prenotazione della Model 3 hanno ricevuto un invito direttamente da parte di Tesla che li esorta a recarsi al Goodwood Festival of Speed dove potranno toccare con mano l’auto. Solitamente Tesla non ama partecipare alle fiere dell’auto ma per il Goodwood Festival of Speed ha sempre fatto un’eccezione. Per lanciare la Model X in Inghilterra, la società di Elon Musk decise proprio di partecipare alla cronoscalata che caratterizza il Goodwood Festival of Speed.

Inoltre, questo appuntamento in qualche modo è diventato un’importante vetrina per i modelli elettrici. L’anno scorso, per esempio, parteciparono all’evento alcuni modelli speciali come la Zoe e-Sport.

La Tesla Model 3, comunque, non parteciperà ad alcuna competizione e sarà solamente esposta. L’apparizione ufficiale sul suolo inglese potrebbe essere anche il segnale che l’auto di Elon Musk si stia preparando ad essere finalmente venduta anche in Europa sebbene sul sito ufficiale sia ancora sottolineato che le consegne sui mercati internazionali inizieranno solamente nel 2019.

Nel frattempo, la produzione della Model 3 sembra stare recuperando terreno. Dopo aver raggiunto finalmente l’asticella delle 5000 auto prodotte alla settimana, Tesla punta a raggiungere il traguardo delle 6000 unità prodotte a settimana entro la fine di agosto.