TIM Limited Edition OnLine: 1000 minuti e 20 Giga

Filippo Vendrame,

TIM Limited Edition OnLine è un’offerta tariffaria molto speciale con cui l’operatore prova a tentare i clienti degli altri operatori. Nello specifico, sino al giorno 11 luglio 2018, salvo proroghe, chi sottoscriverà questo piano tariffario potrà contare su 1000 minuti di chiamate verso tutti e ben 20 GB di traffico Internet anche sotto rete 4.5G al prezzo di 10 euro al mese. L’offerta è attivabile online, attraverso il sito ufficiale di TIM, ed è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero.

Chi attiverà online potrà risparmiare i costi di attivazione che sono di 9 euro. Inoltre, sempre per chi attiverà il piano online, il primo mese è gratis. E’ inoltre previsto l’acquisto della SIM al costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso che si potranno pagare in contanti alla consegna della SIM al vettore autorizzato con carta di credito. Per chi sceglierà di attivare l’offerta nei negozi ufficiali di TIM, il costo di attivazione è in promozione a 9 euro invece di 32 euro. La spesa iniziale è di 19 euro, comprensiva del primo canone anticipato e del costo di attivazione. E’ inoltre previsto l’acquisto della SIM al costo di 10 euro.

Le promozioni sui costi di attivazione si applicano se il cliente mantiene attiva la SIM per 24 mesi, in caso contrario è previsto il recupero dello sconto applicato secondo le modalità di pagamento scelte per il pagamento del costo del rinnovo dell’offerta.

L’addebito del costo del rinnovo dell’offerta può avvenire mediante credito residuo, bonus, tramite pagamento con carta di credito solo dei circuiti Visa, Mastercard, Amex con esclusione delle carte prepagate o su conto corrente bancario o postale.

I minuti di traffico inclusi nell’offerta sono validi per il traffico in Italia e nei Paesi UE verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di Rete fissa italiani e dei Paesi UE e non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte. I Giga sono disponibili ogni mese per navigare in Italia di cui 5 Giga anche nei Paesi UE.

TIM Limited Edition OnLine deve essere vista come una risposta dell’operatore alle tariffe di Iliad e Ho. Mobile. Sebbene meno ricca e più cara, la tariffia di TIM può contare sull’indubbio vantaggio della qualità della sua rete.

L’attivazione di TIM Limited Edition Online prevede, infine, l’attivazione contemporanea e senza ulteriori costi di attivazione di TIM in Viaggio Full, l’offerta di TIM per parlare, inviare messaggi e navigare da smartphone/PC/tablet ogni volta che si va all’Estero e che non comporta costi in Italia.