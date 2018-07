APN Kena Mobile: guida alla configurazione

Filippo Vendrame,

Kena Mobile è un apprezzato operatore virtuale che TIM ha creato per “aggredire” le fasce di mercato dei basso spendenti e per presidiare gli spazi che Iliad avrebbe tentato di occupare una volta arrivato in Italia. Kena Mobile, all’interno di tutte le sue tariffe, offre l’accesso ad Internet anche se al momento solo in 3G. L’accesso alla rete 4G arriverà, invece, dal mese di settembre.

Per poter navigare sul web attraverso il proprio smartphone è, dunque, necessario configurare il proprio dispositivo mobile con i parametri di Kena Mobile. Si tratterà, dunque, di modificare l’APN o punto d’accesso con i parametri dell’operatore virtuale.

APN Kena Mobile, configurazione

La buona notizia è che configurare l’APN è un’operazione molto semplice ed alla portata davvero di tutti quanti e che non richiede che un paio di minuti di attenzione.

L’operatore virtuale, prima di procedere alla configurazione del telefono, suggerisce di verificare che la SIM sia davvero essere attiva. In caso contrario, comunque non sarà possibile navigare. Inoltre, Kena Mobile suggerisce di verificare che tra le “impostazioni di rete” dello smartphone non sia abilitata la voce “solo 4G”. Effettuate queste verifiche, se la SIM è davvero attiva, inserendola nello smartphone sarà possibile già chiamare ed inviare SMS.

Per configurare correttamente l’APN, invece, è necessario seguire i seguenti passaggi, fermo restando che l’accesso ad alcuni menu varia da smartphone a smartphone.

Bisognerà, innanzitutto, recarsi in Reti Mobili-> Profili-> Punti di Accesso (varia da smartphone a smartphone) e creare un nuovo APN.

Nome: Kenamobile web

APN: web.kenamobile.it

Tipo APN: scrivere “default”

Bisognerà poi attivare il Roaming dati e la Connessione dati.

Per poter utilizzare gli MMS, anche se oggi non sono più di moda, è necessario creare un secondo APN specifico con i seguenti parametri.

Nome: Kenamobile MMS

APN: mms.kenamobile.it

autenticazione: nessuna

protocollo: HTTP

homepage: http://mms.kenamobile.it/

proxy: 10.248.1.12

porta: 80

Se i dati saranno stati inseriti correttamente, sarà possibile da subito iniziare a navigare.