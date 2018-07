iPhone 2018: nuovi colori, dal blu all’arancione

Marco Grigis,

Grande aspettativa per i tre modelli di iPhone che, il prossimo settembre, Apple potrebbe lanciare sul mercato. Dopo aver appreso negli ultimi mesi le dimensioni degli schermi per ogni device, nonché alcune delle caratteristiche hardware, giungono interessanti informazioni sulle caratteristiche estetiche. Secondo Ming-Chi Kuo, analista sempre molto affidabile sul conto della mela morsicata, Apple potrebbe infatti introdurre dei nuovi colori per le scocche.

Il dettaglio è stato svelato in una nota consegnata a TF Securities, poi condivisa dall’Economic Daily News di Taiwan e da molte altre testate mondiali. Secondo quanto riferito, Apple potrebbe superare la dicotomia delle due colorazioni dell’attuale generazione di iPhone X, introducendo nuove tinte.

Secondo quanto riferito, i successori diretti di iPhone X, cioè i modelli da 5.8 e 6.5 pollici, potrebbero essere resi disponibili nelle colorazioni grigio siderale, argento e oro. L’edizione LED da 6.1 pollici, invece, potrebbe essere proposta in tantissime altre tinte, alcune inusuali per Cupertino: rosso, blu, arancio, bianco e grigio. In altre parole, sembrerebbe che Apple voglia ripetere l’esperienza di iPhone 5C con l’edizione di media fascia del suo smartphone, pur optando per una scocca in alluminio anziché il policarbonato del vecchio smartphone.

Come già noto, lo smartphone edge-to-edge oggi in commercio è stato inizialmente pensato anche con una scocca oro, così come dimostrato da alcune immagini consegnate alla FCC, tuttavia Apple ha cambiato idea poco prima del lancio. Le motivazioni non sono note, ma pare che ragione di questa scelta sia insita in alcune difficoltà incontrate in fase di produzione della scocca. Nel mentre, a oggi non esiste una colorazione rossa per iPhone X, bensì unicamente per iPhone 8, quest’ultimo inserito nel piano di raccolta fondi PRODUCT(RED).

I nuovi smartphone di Cupertino saranno presentati nel mese di settembre, per poi essere distribuiti in tempo per gli acquisti natalizi. Secondo gli esperti, potrebbe essere proprio il modello da 6.1 pollici a garantire maggiori guadagni al gruppo.