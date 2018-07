Kena Mobile: copertura e assistenza

Filippo Vendrame,

Kena Mobile è l’operatore virtuale che TIM ha creato dalle ceneri di Noverca per “aggredire” le fasce di mercato dei basso spendenti attraverso offerte low cost chiare e semplici. Un operatore che è stato da subito apprezzato dalle persone proprio per via del buon rapporto qualità prezzo delle sue offerte. Kena Mobile era nata anche per fronteggiare l’arrivo di Iliad provando ad andare a conquistare in anticipo gli stessi clienti che l’operatore francese avrebbe tentato poi di avvicinare attraverso la sua offerta a basso costo.

Trattandosi di un operatore virtuale molti si domandano quale sia la sua rete ed il livello effettivo di copertura in Italia. La risposta è che Kena Mobile può disporre di una rete capillare che copre praticamente ogni angolo del Paese.

Kena Mobile, copertura

Kena Mobile, infatti, è un operatore virtuale di TIM e questo significa che si appoggia alla sua rete per offrire i servizi voce e dati.

La copertura di Kena Mobile, dunque, sarà esattamente quella di TIM. A riprova di questa affermazione il fatto che la pagina dedicata alla copertura presente sul sito di Kena Mobile, invita i clienti ad andare sul tool del sito di TIM per verificare nel dettaglio il livello di copertura. Poter avere accesso alla rete di TIM è sicuramente un vantaggio per i clienti di Kena Mobile che potranno disporre di una rete capillare e performante.

Tuttavia, al momento, Kena Mobile “soffre” di una limitazione che lo ha un po’ penalizzato sin dal suo debutto. L’operatore virtuale, infatti, non permette l’accesso alla rete 4G di TIM ai suoi clienti. Tutte le sue offerte, infatti, sono basate sulla rete 3G. Una limitazione, comunque, destinata a sparire a settembre quando Kena Mobile offrirà anche l’accesso alla rete 4G.

Kena Mobile, assistenza

L’operatore virtuale offre, all’interno del suo sito ufficiale, una serie di strumenti per assistere i suoi clienti. Nello specifico si potranno trovare semplici e chiare guide su come risolvere piccoli problemi e su come configurare al meglio il proprio smartphone. Disponibile anche una sezione da cui è possibile trovare facilmente tutti i contratti con le specifiche tecniche del servizio.

In ogni caso, Kena Mobile consente ai suoi clienti anche di poter contattare direttamente il Servizio Clienti al numero 181 o attraverso l’indirizzo email assistenzaclienti@kenamobile.it.