Negozi Kena Mobile: come consultare la mappa

Filippo Vendrame,

Kena Mobile è un operatore virtuale che TIM ha voluto creare per conquistare i clienti basso spendenti, cioè tutti coloro che non sono disposti a spendere cifre importanti per chiamare, mandare messaggi e navigare su Internet. Kena Mobile offre, dunque, tariffe molto concorrenziali nel segno della trasparenza anche se non offrono nessun servizio di valore aggiunto come, invece, quelle di TIM. Trattandosi di un operatore virtuale di TIM, Kena Mobile può contare sulla medesima rete e quindi può offrire ai suoi clienti una presenza capillare sul territorio.

Gli interessati a diventare clienti Kena Mobile possono acquistare la SIM direttamente online ma rimane sempre la possibilità di potersi recarsi nei punti vendita per poter comprare la SIM e richiedere, opzionalmente, anche la portabilità del proprio numero. Chi non si fida del canale, online, dunque, può puntare sulla capillare rete di vendita di Kena Mobile composta dai Kena Store e dai Kena Point. Individuare un rivenditore dell’operatore virtuale è davvero molto semplice. All’interno del suo sito ufficiale, infatti, spicca un comodo strumento online che permette di trovare rapidamente il negozio più vicino alla propria posizione.

Utilizzando la geolocalizzazione o inserendo manualmente la località, in pochi istanti il tool evidenzierà tutti i più vicini negozi fornendo informazioni come l’indirizzo esatto e la distanza dalla propria posizione. Molto comodo anche il link che rimanda a Google Maps che permette di individuare in pochi secondi il percorso necessario per raggiungere rapidamente il punto vendita scelto.

Trovare un negozio Kena Mobile, dunque, è estremamente facile ed immediato.