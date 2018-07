Ricarica Kena Mobile: tutti i metodi

Filippo Vendrame,

L’operatore virtuale Kena Mobile offre ai suoi clienti diverse offerte tariffarie tutte all’insegna della trasparenza e della convenienza. Un elemento accomuna tutte le tariffe dell’operatore virtuale e cioè che sono tutte offerte ricaricabili. Questo significa che se non si è deciso di pagare i rinnovi attraverso la carta di credito, i clienti Kena Mobile dovranno provvedere mensilmente a ricaricare la loro SIM. Fortunatamente, Kena Mobile offre diverse possibilità per ricaricare, in maniera tale da agevolare i suoi clienti nell’operazione.

Kena Mobile, come si ricarica

L’operatore virtuale offre diverse vie per poter effettuare la ricarica. Il primo metodo è il più semplice. I clienti di Kena Mobile potranno ricaricare la loro SIM direttamente online, attraverso il sito dell’operatore virtuale.

Ricaricare online è facile. I clienti dovranno solamente accedere all’area riservata MyKena con le loro credenziali, oppure direttamente dalla sezione dedicata del sito senza dover per forza effettuare il login. In entrambi i casi si potrà ricaricare il proprio numero o quello di un amico. Per ricaricare basterà scegliere dal menu a tendina l’importo della ricarica ed inserire i dati della carta di credito per il pagamento. Kena Mobile accetta anche PayPal. Un SMS informerà dell’avvenuta ricarica. Se la ricarica è stata richiesta dall’area MyKena, arriverà anche un’email di conferma.

Altro metodo molto semplice per ricaricare la SIM è attraverso l’utilizzo dell’app Kena Mobile disponibile sia per Android che per iOS. Una volta aperta l’app, basterà selezionare il TAB “Ricarica” nel menu in basso, inserire il numero Kena Mobile da ricaricare e scegliere se pagare con Carta di Credito, PayPal o PIN Lottomatica/Sisal. Infine, i clienti dell’operatore virtuale potranno selezionare l’importo della ricarica. Un SMS avviserà dell’avvenuta ricarica.

La terza alternativa che Kena Mobile offre ai suoi clienti per poter ricaricare è quella di recarsi presso un qualsiasi Punto LOTTOMATICA Servizi, SISAL, o TABACCAIO convenzionato BANCA 5 dove richiedere una ricarica Kena Mobile. Sarà consegnato uno scontrino con un codice di 16 cifre. Codice che andrà inserito manualmente chiamando il numero 40181 o all’interno dell’app Kena Mobile o dell’area MyKena del sito ufficiale dell’operatore.