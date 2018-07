Skype, arriva la conferma di lettura

Filippo Vendrame,

Microsoft continua ad evolvere Skype con l’obiettivo di migliorare la sua piattaforma di comunicazione inserendo nuove funzionalità ed ottimizzando l’esperienza d’uso. Nelle ultime ore, il gigante del software ha aggiornato la versione di test di Skype, quella a disposizione degli Insider. Nello specifico, trattasi della versione 8.26.76 di Skype Preview disponibile per Windows 7, 8, 8.1 e 10.

La novità principale è una sola ma di estrema importanza. Microsoft, infatti, ha annunciato l’introduzione della conferma di lettura. In buona sostanza, gli utenti potranno sapere chi ha visualizzato i messaggi che hanno inviato. Sotto ogni messaggio, infatti, compariranno gli avatar degli utenti che hanno letto il messaggio. Sarà, dunque, davvero molto rapido capire chi ha letto il messaggio senza dover armeggiare tra le Impostazioni. Questa importante novità è disponibile sia per i messaggi singoli che per le chat di gruppo. Indubbiamente, l’utilità maggiore si avrà proprio nelle chat di gruppo per capire se tutti i membri hanno letto i messaggi.

Trattandosi di una novità per Skype Preview, solo gli Insider di Skype potranno usufruirne. Il gigante del software non ha fatto sapere quando questa funzionalità arriverà ufficialmente per tutti quanti ma l’attesa non dovrebbe essere lunga.

Questa importante novità si aggiunge alle funzionalità inedite che Microsoft ha reso disponibile di recente per la versione Insider di Skype per Windows 10 pensate per migliorare sensibilmente l’app. Novità volte a migliorare la funzione di chiamata, a permettere di personalizzare l’esperienza durante le chiamate di gruppo e molto altro ancora.

Novità che evidenziano come la casa di Redmond stia lavorando davvero sodo per ottimizzare la sua piattaforma di comunicazione.