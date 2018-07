Vodafone Total Giga Summer Edition, 60 GB a 13€

Filippo Vendrame,

Vodafone Total Giga Summer Edition è un’offerta speciale dell’operatore rivolta a tutti coloro che hanno bisogno di tanta connettività Internet per le loro vacanze estive. Questo speciale piano tariffario potrà essere attivato entro il 22 luglio, salvo proroghe, solamente presso i negozi ufficiali dell’operatore. Trattasi di un’offerta solo dati, cioè da attivarsi sulle SIM che si utilizzano nelle chiavette Internet o nei modem 4G. Vodafone Total Giga Summer Edition è una variante dell’offerta Total Giga ed offre sino a 60 GB di traffico dati al costo di appena 13 euro al mese.

Nei dettagli, questa opzione tariffaria dedicata alla navigazione su rete 4G permette di usufruire ogni mese di 30GB di traffico dati da utilizzarsi di giorno tra le ore 8 del mattino e le ore 24 della sera e ulteriori 30 GB da consumare di notte tra le ore 24 e le ore 8 del mattino. Rispetto alla più costosa offerta Total Giga, questa nuova opzione tariffaria non include l’opzione Video Plus, comunque attivabile a 10 euro al mese più 5 euro di spese di attivazione. L’opzione Video Plus, si ricorda, permette di visualizzare i filmati delle principali piattaforme di streaming senza che la visione consumi il traffico dati a disposizione. Opzione che, comunque, prevede di visualizzare i filmati ad una precisa risoluzione (480p). Video Plus include anche l’accesso a Vodafone TV.

Vodafone Total Giga Summer Edition prevede un vincolo obbligatorio minimo di 12 mesi. In caso di recesso anticipato i clienti dovranno pagare una penale di 39 euro. Le SIM dati con attivo questo piano tariffario potranno essere abbinate al Vodafone Mobile WiFi, un modem WiFi 4G che è possibile acquistare con un anticipo di 10 euro ma senza alcun rincaro sul canone mensile. Tuttavia, l’obbligo contrattuale aumenta a 24 mesi.