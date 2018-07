Xiaomi Mi MIX 3 con fotocamera pop-up?

Luca Colantuoni,

Negli ultimi giorni sono iniziate a circolare indiscrezioni sullo Xiaomi Mi MIX 3, nuovo modello della serie di smartphone “full screen”. Un’immagine pubblicata sul social network Weibo suggerisce la presenza di una fotocamera pop-up simile a quella del Vivo NEX. Il design scelto dal produttore cinese sembra confermato da alcune foto reali del dispositivo.

Tutti i precedenti modelli, fino al recente Mi MIX 2S, hanno una fotocamera frontale nell’angolo inferiore destro. Lo spostamento è stato necessario per ridurre al minimo lo spessore della cornice superiore. L’obiettivo di Xiaomi è tuttavia eliminare quasi del tutto le cornici, in modo da raggiungere uno screen-to-body ratio vicino al 100%. L’immagine più recente apparsa su Weibo mostra uno smartphone senza notch e senza fotocamera frontale. Quest’ultima potrebbe essere di tipo pop-up e fuoriuscire dal bordo superiore quando attivata, come si può vedere nel seguente render.

Nella foto reale si notano la capsula auricolare e i pulsanti per volume/accensione sul lato destro. Il telaio è chiaramente in alluminio. La schermata mostra il logo MIUI 9, probabilmente perché si tratta di un prototipo. Sulla versione che arriverà sul mercato verrà sicuramente installata la nuova MIUI 10.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono uno schermo di almeno 6 pollici, processore Snapdragon 845, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, doppia fotocamera posteriore e lettore di impronte digitali in-display. Considerata la data del possibile annuncio (settembre) sembra certa la presenza di Android 9.0 P come sistema operativo.