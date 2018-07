Cerved Next: intervista a Pigro

Cristiano Ghidotti,

Le opportunità connesse alla nascita della cosiddetta Data Driven Economy, i nuovi scenari disegnati dalla Data Revolution. Questi i temi trattati nella giornata di ieri a Cerved Next, appuntamento milanese che ha visto andare in scena una fitta agenda di workshop e incontri su quanto concerne l’analisi dei dati e delle informazioni al servizio del business.

Tra le aree allestite per l’occasione anche lo Startup Lab, dove alcune nuove realtà professionali selezionate hanno messo in mostra le proprie soluzioni e tecnologie. Una di queste è Pigro, che proprio sfruttando la raccolta e l’elaborazione dei dati offre alle società uno strumento in grado di fornire assistenza precisa e puntuale agli utenti, in modo del tutto automatico, sotto forma di conversazione in linguaggio naturale e in real time. Ad occuparsene è un assistente virtuale che prende vita grazie agli algoritmi dell’intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato con Nicolò Magnanini, CEO e Co-founder del team.

Cos’è Pigro e cosa offre?

Pigro offre assistenti virtuali per l’internal helpdesk e il customer service in grado di rispondere alle domande degli utenti e di aiutare gli operatori con le richieste più complesse. Opera attraverso una live chat e la sua peculiarità principale è quella che basa l’intelligenza artificiale dell’assistente sui contenuti digitali esistenti nell’azienda: possono essere manuali, siti Internet, schede prodotto, documentazione interna e regole di compliance. Tutti questi documenti vengono automaticamente trasformati nell’intelligenza artificiale dell’assistente, che li usa poi per rispondere alle domande degli utenti.

Perché oggi siete a Cerved Next? In che modo coesistono customer service e analisi dei dati? Con quali finalità?

Siamo a Cerved Next per presentarci e raccogliere connessioni con le aziende. Per noi l’elaborazione dei dati, attraverso l’analisi testuale, serve ad alimentare l’intelligenza artificiale del nostro assistente. Forniamo anche analytics relative alle conversazioni, così da permettere alle aziende di tracciare ogni aspetto delle comunicazioni che hanno con i loro utenti. Si possono inoltre personalizzare in modo da delineare le peculiarità di ogni business.