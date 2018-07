Destiny 2: Forsaken, Bungie pensa al cross-play

Floriana Giambarresi,

Secondo quanto riferito da Steve Cotton e Scott Taylor in un’intervista, riportata da GameRant, Bungie sta pensando al cross-play su Destiny 2: Forsaken: vi è un certo interesse nella possibilità di introdurre il multiplayer cross-platform nell’atteso gioco, almeno per le versioni Xbox One e PC a meno che Sony non cambi idea sulle politiche di PS4 e lo consenta anche lì.

In occasione di una recente intervista, è stato chiesto ai due sviluppatori se il gioco sarebbe mai diventato cross-compatibile su più piattaforme e, un po’ a sorpresa, la risposta è stata affermativa. Il duo ha infatti espresso un certo interesse nell’introdurre tale funzionalità ed è un argomento di cui Bungie spesso discute. Sfortunatamente, non vi è ancora nulla di certo di annunciare e appare difficile che il cross-play possa arrivare in Destiny 2: Forsaken già sin dal lancio, ma potrebbe trattarsi di una possibilità che i fan della serie disporranno in seguito.

Che Bungie stia prendendo in considerazione il cross-play per Destiny appare particolarmente interessante soprattutto a causa del fatto che PlayStation è in generale la principale console del franchise, dato il forte accordo di partnership che lega la serie a PS4 e che vede gran parte dei contenuti esclusivi pervenire su tale piattaforma. Ma è ampiamente noto che Sony non sia concorde nel supportare tale funzionalità sulle sue console, dato che le dichiarazioni conseguenti alla polemica per Fortnite non lasciano spazio a dubbi; pertanto, a meno che il gigante nipponico non cambi improvvisamente idea a riguardo, è facilmente ipotizzabile che se Bungie deciderà di abilitarla davvero in Destiny 2: Forsaken perverrà probabilmente sulle versioni Xbox One e PC del gioco.

Anche Bethesda ha recentemente dichiarato di voler implementare il cross-play su Fallout 76, accusando però Sony di non essere di aiuto ed esprimendo delusione, tramite le parole del direttore Todd Howard, per la posizione del produttore di PlayStation nei confronti di tale opzione.

Destiny 2: Forsaken sarà disponibile a partire dal 4 settembre su PS4, Xbox One e PC.