Estate 3 Italia, ALL-IN a metà prezzo

Filippo Vendrame,

L’estate diventa ancora più calda con le nuove offerte di 3 Italia. L’operatore, infatti, ha lanciato dalla giornata di oggi, 6 luglio, la sua nuova offerta estiva. La novità principale riguarda i piani tariffari ALL-IN che saranno scontati della metà sino al prossimo 22 luglio. Entrando nel dettaglio, l’offerta estiva di 3 Italia per le sue ALL-IN segue il seguente schema.

ALL-IN Prime : 1000 minuti e 10 GB in promozione a 5 euro.

: 1000 minuti e 10 GB in promozione a 5 euro. ALL-IN Master : minuti illimitati e 20 GB a 7,5 euro.

: minuti illimitati e 20 GB a 7,5 euro. ALL-IN Power : minuti illimitati e 50 GB a 12,5 euro.

Tutte le ALL-IN in promozione includono nel canone mensile anche GIGA BANK che permette di utilizzare il traffico dati non sfruttato nel mese in quello successivo. Inoltre, 3 Italia includerà ben 6 mesi di Apple Music nel prezzo di questi piani tariffari. Ma gli extra inclusi nei piani ALL-IN non sono finiti qui perché i clienti dell’operatore potranno disporre anche dell’apprezzata Card GrandeCinema3 che regala due ingressi a settimana al prezzo di uno al cinema. Tutte le tariffe ALL-IN prevedono un rinnovo mensile. In caso di superamento delle soglie previste dal piano, i clienti andranno a pagare 29 cent/min senza scatto alla risposta per le chiamate, 29 centesimi a SMS e 20 cent/20 MB.

Le novità estive dell’operatore 3 Italia non finiscono qui. Continua, infatti, la promozione “Porta i tuoi Amici in 3“. Chi porterà un amico in 3 Italia riceverà 5 GB di traffico dati extra al mese per 24 mesi. Il bonus si potrà ricevere sino a tre amici presentati e quindi si otterranno, al massimo, 15 GB extra al mese per 24 mesi.

Novità anche per tutti i clienti che decidono di tornare in 3 Italia richiedendo la portabilità. A queste persone l’operatore permetterà di attivare speciali piani tariffari.

PLAY 30 : 1000 minuti, 30 GB di Internet e un costo di attivazione di 9 euro.

: 1000 minuti, 30 GB di Internet e un costo di attivazione di 9 euro. PLAY 30 Special : 1000 minuti, 30 GB di Internet e un costo di attivazione di 5 euro.

: 1000 minuti, 30 GB di Internet e un costo di attivazione di 5 euro. PLAY 30 Unlimeted : minuti illimitati, 30 GB di Internet e un costo di attivazione di 5 euro.

: minuti illimitati, 30 GB di Internet e un costo di attivazione di 5 euro. ALL-IN Master 15: minuti illimitati, 15 GB con GIGA BANK, 500 SMS a 7 euro al mese; costo di attivazione 3 euro con portabilità e obbligo contrattuale di 24 mesi.

Maggiori informazioni direttamente sul sito ufficiale di 3 Italia.