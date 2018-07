Facebook spinge sulla blockchain con Evan Cheng

Floriana Giambarresi,

Facebook aveva già reso noto di voler esplorare la tecnologia blockchain creando un gruppo dedicato all’interno della sua compagnia, diretto da David Marcus, tuttavia la recente ristrutturazione aziendale sembra suggerire che non si tratti solo di un progetto esplorativo: Evan Cheng, ex Apple, è ora il direttore dell’Ingegneria, Blockchain del noto gigante californiano.

Si apprende infatti del nuovo ruolo direttamente dal profilo LinkedIn di Evan Cheng, un rispettato ingegnere informatico che ha lavorato in Apple per quasi dieci anni – ricoprendo la posizione di Senior Manager, Low Level Tools – e poi in Facebook, come responsabile della rubrica Linguaggi di programmazione e runtime della società, una posizione che ha ricoperto per quasi tre anni. Sembra che svolga anche consulenza per un certo numero di startup/progetti legati proprio alla blockchain, tra cui Zilliqa e ChainLink. Facebook ha confermato ufficialmente la nuova posizione all’interno della sua azienda.

Il fatto che Cheng sia ora il direttore dell’Ingegneria nello spazio blockchain di Facebook «significa che non si tratta solo di un progetto esplorativo», ha spiegato una fonte a TechCrunch. Cheng è infatti particolarmente esperto di performance e scalabilità, aree che lasciano ben intendere come una delle più grandi compagnie tech al mondo stia pensando a immettersi nel settore.

Nel frattempo, Marcus e Cheng non sono gli unici a lavorare sul progetto blockchain del social network. La recente ristrutturazione del management Facebook ha visto l’ex vicepresidente di prodotto di Instagram, Kevin Weil, assumere la posizione di vicepresidente del prodotto blockchain di Facebook.