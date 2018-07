Facebook, un reality show su Cristiano Ronaldo?

Floriana Giambarresi,

Facebook sarebbe in trattative con Cristiano Ronaldo per portare sul suo social media un reality show basato sulla stella del calcio, che andrebbe in onda in 13 puntate su Facebook Watch e per cui il calciatore portoghese potrebbe guadagnare fino a 10 milioni di dollari. Lo rivela Variety che afferma di aver appreso l’informazione da diverse fonti.

Cristiano Ronaldo, attualmente al Real Madrid e forse in arrivo alla Juventus, è considerato uno dei migliori giocatori al mondo, se non il più forte attualmente in campo, ed è particolarmente popolare sui social media: solo sulla sua pagina Facebook conta infatti oltre 120 milioni di follower. Per questo, il gigante californiano vorrebbe portare degli sprazzi della sua vita quotidiana sulla sua piattaforma video per contenuti in stile TV, progetto per cui avrebbe in programma di investire ingenti somme: fonti dicono che per questo reality Ronaldo otterrebbe una remunerazione di 10 milioni di dollari, in altre parole poco meno di un milione per ogni episodio previsto.

La serie sarebbe confezionata da CAA e prodotta da Matador Content and Religion of Sports, una società di sport-media fondata da Gotham Chopra, Michael Strahan, Tom Brady e dalla compagnia di produzione Dirty Robber. Ne Facebook né i produttori hanno voluto commentare l’indiscrezione, ma le fonti differiscono su quanto avanzate siano le trattative: c’è chi dice che le parti siano vicine a finalizzare l’accordo e chi, invece, definisce i colloqui come appena iniziati.

Nell’ultimo anno, Facebook ha finanziato alcune dozzine di spettacoli originali per Facebook Watch, puntando anche sullo sport (come “Ball in the Family”, giunto alla terza stagione con oltre 1,5 milioni di follower), ma il progetto incentrato su Cristiano Ronaldo sarebbe la scommessa più aggressiva fatta finora per acquisire contenuti di alto profilo da una star di fama mondiale e portarli sulla sua piattaforma, in esclusiva. Consentire ai fan di dare uno sguardo alla vita di Ronaldo potrebbe essere il colpo di cui Facebook ha bisogno per attirare una grossa fetta di pubblico da tutto il mondo.