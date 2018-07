Ho. Mobile: copertura e assistenza

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile è il nuovo operatore virtuale che Vodafone ha creato in risposta all’arrivo di Iliad in Italia. Il baricentro dell’offerta di questo nuovo player del mercato della telefonia mobile è la trasparenza. L’offerta di Ho. Mobile, infatti, non prevede costi nascosti e gli utenti possono decidere di recedere in ogni momento senza dover incorrere in penali. Proprio come Iliad, inoltre, l’offerta è molto aggressiva. L’operatore virtuale offre, entro il 31 luglio, chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 30 GB di traffico Internet a 6,99 euro al mese.

Ho. Mobile, la copertura

Trattandosi di un operatore virtuale, una delle domande che fanno subito le persone è quale sia il suo reale livello di copertura. Da questo punto di vita non ci sono problemi ed i clienti possono stare tranquilli. La copertura di Ho. Mobile è assolutamente nazionale e raggiunge praticamente ogni angolo dell’Italia.

Ho. Mobile, infatti, è un operatore virtuale di Vodafone e quindi significa che sfrutta la rete di Vodafone per offrire i suoi servizi voce e dati. Il livello di copertura sarà, dunque, quello della rete di Vodafone che oggi raggiunge tutta l’Italia. I clienti Ho. Mobile, inoltre, potranno accedere anche alla rete 4G di Vodafone e questo significa poter contare su di un livello di prestazioni eccellente durante la navigazione su Internet. Dal punto di vista della rete, dunque, questo operatore virtuale può offrire ai suoi clienti il meglio che c’è in Italia.

Ho. Mobile, assistenza

Come tutti gli operatori, anche Ho. Mobile offre un servizio di assistenza. In questo caso, però, l’operatore virtuale va anche oltre grazie a “Ho. Officina“. Trattasi di una sorta di community dove i clienti dell’operatore possono non solo trovare tutte le risposte ai loro problemi ma anche lasciare feedback e consigli agli altri clienti su come loro hanno risolto i problemi. Per partecipare attivamente a “Ho. Officina” è sufficiente una veloce iscrizione.

In ogni caso, è sempre possibile chiamare l’assistenza al numero gratuito 19.21.21 ma solo da SIM Ho. Mobile. Tutti gli atri potranno chiamare il numero verde 800.688.788.