Ho. Mobile: la mappa dei punti vendita

Ho. Mobile è un nuovo operatore virtuale che è sbarcato in Italia da poche settimane. Trattasi di un’iniziativa diretta di Vodafone atta a creare un nuovo operatore che possa andare a contrastare Iliad attraverso offerte concorrenziali, ricche di contenuti ed a prezzi molto bassi. Ho. Mobile, infatti, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di Internet a 6,99 euro. Un’offerta simile a quella dei francesi ma ad un solo euro in più.

Rispetto ad Iliad, però, Ho. Mobile può contare su di una rete di vendita molto più capillare, anche se gli interessati potranno, comunque, sempre acquistare la SIM direttamente online.

Ho. Mobile punti vendita

Al momento del suo lancio, Ho. Mobile ha evidenziato come fossero già oltre 3 mila i suoi punti vendita sparsi sul territorio italiano.

Trovare un negozio che vende SIM Ho. Mobile è molto semplice visto che l’operatore virtuale ha reso disponibile un comodo tool all’interno del suo sito Internet che permette di trovare rapidamente il punto vendita più vicino alla propria posizione. Tutto quello che gli interessati dovranno fare è inserire la località in cui ricercare i punti vendita Ho.Mobile e specificare se hanno bisogno di trovare un negozio o un’edicola convenzionata Ho. Mobile.

Per ogni risultato sono disponibili alcune informazioni come l’indirizzo e l’orario di apertura. Inoltre, un comodo link diretto a Google Maps permetterà di calcolare rapidamente il percorso per raggiungere il negozio. Da evidenziare che in alcuni punti vendita, generalmente nelle edicole, è possibile solamente ritirare la SIM prenotata online. Il tool, online, comunque, evidenzia questa differenza.

Dunque, trovare un punto vendita Ho. Mobile è davvero molto semplice e non richiede che una breve ricerca all’interno del sito ufficiale.