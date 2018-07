Kingdom Come: Deliverance, c’è il DLC From the Ashes

Floriana Giambarresi,

Kingdom Come: Deliverance si arricchisce oggi del primo DLC premium, intitolato From the Ashes, disponibile per PS4, Xbox One e PC a un prezzo di 10 euro.

Nei panni di un ufficiale giudiziario di un villaggio che viene ricostruito sulle rovine di un campo di banditi, acquistando From the Ashes i giocatori otterranno un prodotto diverso dalla maggior parte dei DLC perché non si tratta di un “extra”, ma di un contenuto integrato nella campagna principale del gioco. In particolare, la nuova avventura viene descritta dal publisher nel dettaglio:

I giocatori avranno l’opportunità di partecipare alla genesi di un villaggio, risorto dalle ceneri di un campo di banditi bruciato, per costruire personalmente un nuovo insediamento. I nuovi ufficiali giudiziari dovranno decidere quali strutture costruire, come attirare il popolo e come risolvere le controversie tra i cittadini. Il compito dell’ufficiale giudiziario è certamente duro, ma può anche divertirsi un po’ dopo una lunga giornata di lavoro. Può farlo cavalcando uno dei nuovi cavalli presenti nel giro, tirando i dadi o semplicemente visitando la taverna locale; queste sono solo alcune delle attività introdotte tramite il DLC Premium “From the Ashes.

Tra le caratteristiche di From the Ashes per Kingdom Come: Deliverance, si segnala la possibilità di gestire un villaggio e di controllare le finanze, pianificando di conseguenza le azioni da intraprendere e curando la propria reputazione; di aggiornare gli edifici costruiti e ricevere oggetti unici che aiuteranno il giocatore nel viaggio attraverso la Boemia; di assumere NPC speciali e migliorare la produzione con i personaggi famosi del titolo, e di gestire le dispute. Le proprie scelte influenzeranno il benessere dei propri cittadini e il budget a disposizione.

Per celebrare l’occasione, lo sviluppatore Warhorse Studios ha appena rilasciato un video trailer che fornisce uno sguardo ravvicinato alle novità di tale contenuto aggiuntivo.