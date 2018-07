MediaWorld Red Friday, tanti sconti per il weekend

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il “Red Friday“. Trattasi di una sorta di Black Friday estivo in cui la catena di elettronica offrirà sconti su moltissimi prodotti. Questa promozione sarà valida solamente per pochi giorni e cioè da oggi 6 luglio sino a domenica 8 luglio. Tra gli smartphone in offerta si evidenziano l’iPhone 8 64GB al prezzo di 659 euro, l’Huawei P20 Lite a 299 euro ed il Samsung Galaxy J7 2017 a 169 euro. L’iPhone X 256GB è scontato, invece, a 1099 euro. Il Galaxy S9 è proposto a 669 euro.

Per chi stesse cercando un nuovo smartwatch, MediaWorld propone il Samsung Gear S3 Frontler a 299 euro oppure, per gli amanti dello sport, il modello Fitbit Charge 2 a 99,99 euro. Se l’obiettivo è quello di cambiare computer, la catena di elettronica propone una piccola selezione di notebook Windows 10. Per esempio, il modello HP 15-BS136NL, con processore Intel Core i7 con 8GB di RAM e disco fisso da 1TB, è proposto a 595 euro. Invece, il Surface Pro 2017 con Intel Core i5, 8GB di RAM e 128GB di SSD è offerto 799 euro. a Per gli amanti del gaming, MediaWorld propone la Nintendo Switch a 269 euro ed il bundle comprensivo della potente console Xbox One X con un secondo controller al prezzo di 449 euro.

Tanti anche i gadget proposti in offerta. Tra i droni, per esempio, spicca il Parrot BeBop 2 a 299 euro. Non mancano anche hoverboard e action cam come il modello GoPro Hero 5 a 299 euro. Presenti robot per la cucina, accessori per il computer, accessori per la TV e moltissimo altro ancora.

Le offerte del Red Friday di MediaWorld si intendono sino ad esaurimento scorte e solo i più rapidi, dunque, potranno approfittarne. La promozione è valida sia nei punti vendita della catena di elettronica che online.