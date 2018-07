Netflix: addio alle recensioni scritte

Marco Grigis,

Netflix punta a un nuovo pensionamento, dopo aver mandato in soffitta il sistema di review a stelline degli show. Così come riporta Engadget, infatti, il colosso dell’intrattenimento online avrebbe deciso di eliminare le recensioni scritte, prodotte dagli stessi utenti. Le motivazioni, però, al momento non sono note.

Sono giorni di sperimentazione, quelli in corso in quel di Netflix. Dopo aver lasciato silenziosamente la tariffa Ultra, poi rivelatasi un test della piattaforma, sembra che il gruppo abbia deciso di rinnovare ulteriormente il sistema di recensione di film e serie TV. Scomparse le stelline ormai da tempo, pare che dal 30 giugno l’azienda non stia più accettando review scritte, prodotte dagli stessi spettatori. Quelle già presenti sulla piattaforma potranno essere lette entro la metà d’agosto, dopodiché si vocifera verranno cancellate.

Una delle motivazioni alla base di questa decisione potrebbe essere relativa alla comodità: le recensioni scritte sarebbero sempre meno lette dagli utenti, soprattutto da coloro che accedono tramite app mobile o set-top-box, poiché abbastanza nascoste rispetto ai comandi di riproduzione e gli altri elementi descrittivi dello show. Secondo Engadget, tuttavia, vi sarebbe anche una ragione d’opportunità: con un aumento della spesa per le produzioni originali, nonché una politica che porta il gruppo a non svelare l’audience media di ogni singolo contenuto, le review potrebbero offrire un’indicazione più o meno indiretta del successo di un determinato programma. Non ultimo, la misura potrebbe essere relativa anche al fenomeno del “review bombing”, ovvero la presenza di troll che, per divertimento o altri scopi, lasciano descrizioni immeritate su alcune produzioni di punta.

In ogni caso, gli utenti non avranno molto da temere. La maggior parte degli show Netflix è in grado di catalizzare un grande interesse mediatico, di conseguenza non sarà difficile scovare recensioni dettagliatissime su siti o servizi di terze parti, semplicemente con una facile consultazione dei motori di ricerca.