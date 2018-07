PosteMobile Creami Next Summer Edition anti Iliad

Filippo Vendrame,

PosteMobile risponde ad Iliad con la nuova esclusiva tariffa “PosteMobile Creami Next Summer Edition”. Sino al prossimo 21 luglio 2018 sarà possibile attivare questa nuova offerta che prevede minuti illimitati, SMS illimitati e sino a 50 GB di traffico Internet anche sotto rete 4G. Nello specifico, questa nuova opzione tariffaria è declinata in tre versioni: Creami Next 1 Summer Edition, Creami Next 3 Summer Edition e Creami Next 6 Summer Edition.

Creami Next 1 Summer Edition offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 10 GB di traffico Internet a 10 euro al mese. Creami Next 3 Summer Edition prevede, invece, chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di traffico Internet a 30 euro ogni 3 mesi. Infine, Creami Next 6 Summer Edition offre chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet a 50 euro ogni 6 mesi. I tre piani, dunque, si differenziano prevalentemente per i periodi di rinnovi. Le offerte con rinnovi ogni 3 mesi o 6 mesi presentano, inoltre, un maggiore quantitativo di traffico dati a disposizione.

L’offerta dell’operatore virtuale è dedicata ai clienti Privati e titolari di Partita Iva che attivano in Ufficio Postale o nei Kipoint abilitati entro il 21 luglio 2018, salvo proroghe, una nuova SIM ricaricabile, senza vincolo di portabilità. La SIM acquistata in Ufficio Postale o nei punti Kipoint ha un costo di 15 euro con 5 euro di traffico incluso.

Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia di 18 cent/min, 12 cent/SMS e della la tariffa base giornaliera di 3,5 euro/giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet.

L’offerta è disponibile anche per i già clienti PosteMobile che ne richiedono l’attivazione contattando l’Assistenza Clienti al numero 160 richiedendo il cambio Piano al costo di 19 euro.

Maggiori informazioni sulla tariffa direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore virtuale.