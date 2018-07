Samsung Galaxy S10, lettore di impronte laterale?

Luca Colantuoni,

Secondo le indiscrezioni che circolano da qualche settimana, Samsung dovrebbe annunciare tre versioni del Galaxy S10, due delle quali avranno probabilmente un lettore di impronte digitali sotto lo schermo. Per quello più economico si prevede invece lo spostamento del sensore biometrico sul lato destro, in modo simile al recente Moto Z3 Play.

La posizione del lettore di impronte digitali è stata modificata più volte da Samsung: nella cornice inferiore (Galaxy S7), alla destra della fotocamera posteriore (Galaxy S8) e sotto la fotocamera posteriore (Galaxy S9). Con i Galaxy S10 si prevede l’ennesima novità. I modelli con Infinity Display dovrebbero avere un lettore di impronte in-display, quindi sotto il vetro che protegge lo schermo, mentre nel modello con display flat verrebbe posizionato sul lato, in modo da semplificare lo sblocco dello smartphone con il pollice.

Per quanto riguarda le tre fotocamere della variante top con schermo dual edge da 6,44 pollici (nome in codice Beyond 2) sono trapelate interessanti informazioni. Il sensore principale avrà quasi sicuramente una risoluzione di 12 megapixel e un obiettivo con apertura variabile (f/1.5-2.4). Per il secondo sensore si prevedono una risoluzione di 16 megapixel e un obiettivo grandangolare (123 gradi) con apertura f/1.9. Infine, la terza fotocamera posteriore dovrebbe avere un sensore da 13 megapixel e un teleobiettivo con apertura f/2.4 e zoom ottico.

Il modello intermedio (Beyond 1) dovrebbe essere il successore dell’attuale Galaxy S9+, quindi con schermo da 6,2 pollici e doppia fotocamera posteriore. La variante più economica (Beyond 0) potrebbe invece avere uno schermo flat da 5,8 pollici e una singola fotocamera posteriore, come nel Galaxy S9. L’annuncio dei tre smartphone è previsto al Mobile World Congress 2019 di Barcellona.