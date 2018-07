SIM Ho. Mobile: richiesta e attivazione

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile è l’operatore virtuale che Vodafone ha lanciato alcune settimane fa come risposta all’arrivo di Iliad. Ho. Mobile, dunque, punta dritto a corteggiare i basso spendenti con un’offerta chiara, unica, ricca di contenuti e soprattutto ad un costo estremamente accattivante. L’operatore virtuale, infatti, offre chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 30 GB di Internet a 6,99 euro al mese. Sostanzialmente trattasi della stessa offerta dell’operatore francese ma ad un euro in più. L’offerta rimarrà valida sino al prossimo 31 di luglio e poi non è noto come evolverà.

SIM Ho. Mobile, come si acquista

L’operatore virtuale offre tre vie per poter mettere le mani sulle sue SIM. La prima via è quella di acquistare direttamente online la SIM. La procedura è semplice. Bisognerà fornire tutta la documentazione richiesta e pagare i 16,99 euro che sono comprensivi del primo mese di canone e dei costi di attivazione e spedizione della SIM. Contestualmente all’acquisto della SIM Ho. Mobile è anche possibile richiedere la portabilità di un numero.

La SIM acquistata arriverà direttamente a casa tramite Poste Italiane. La SIM non arriva, però, già attiva ma bisognerà effettuare una procedura molto particolare per poterla utilizzare. Da evidenziare che a seguito del grande numero di attivazioni, l’operatore virtuale permette di acquistare giornalmente online un massimo di 500 SIM. La seconda via offerta da Ho. Mobile è quella di prenotare online la SIM e di ritirarla presso uno dei suoi punti vendita che i clienti potranno scegliere al momento della richiesta. La terza via, invece, è quella più “classica” e prevede l’acquisto diretto in un punto vendita. Le SIM ritirate ed acquistate nei punti vendita saranno attivate in loco.

SIM Ho. Mobile, come si attiva

Come appena evidenziato, ritirando ed acquistando la SIM Ho. Mobile presso un punto vendita, l’attivazione viene effettuata in loco. Molto diverso il discorso di chi comprerà la SIM online e se la farà spedire direttamente a casa. In questo caso è necessario utilizzare una procedura molto particolare. Il cliente, infatti, dovrà avviare da smartphone, attraverso l’app ufficiale dell’operatore, una videochiamata con il Servizio Clienti Ho. Mobile. Attraverso questa particolare procedura si potrà arrivare ad effettuare l’attivazione della SIM. L’effettiva attivazione potrebbe, però, non essere immediata. A causa delle grandi richieste di attivazioni, il processo può subire alcuni ritardi.