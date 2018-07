TIM Supergiga & Chat gratis con 20 GB per 3 mesi

Filippo Vendrame,

TIM ha lanciato una nuova promozione estiva che entra in vigore da oggi, 6 luglio. L’offerta è indirizzata a tutti i clienti, sia quelli nuovi che quelli già esistenti, che decidono di attivare le opzioni tariffarie TIM Young Senza Limiti e TIM International Senza Limiti. Per loro, l’operatore procederà all’attivazione gratuita di Supergiga & Chat con un bonus di 20 GB di Internet da utilizzarsi nell’arco di tre mesi.

Supergiga & Chat, si ricorda, è un’opzione speciale di TIM che permette di utilizzare i servizi di chat e i maggiori social network della rete come Facebook, Instagram e Twitter senza andare ad erodere il traffico dati a disposizione all’interno della propria offerta. A tutto questo si aggiungono, come detto, i 20GB di traffico dati. Questa particolare offerte estiva non prevede costi di attivazione ed al termine dei tre mesi si disattiverà automaticamente. Per quanto riguarda, invece, i piani tariffari che permettono di attivare questa offerta, TIM Young Senza Limiti prevede chiamate illimitate, 10 GB di traffico Internet 4G e TIMMUSIC Gold per tutto il 2018. Il tutto a 13 euro al mese. TIM Young è riservata ai clienti Under 30 dell’operatore.

TIM International Senza Limiti, invece, offre chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, 300 minuti di chiamate verso i numeri internazionali e 10 GB di traffico dati anche sotto rete 4G. Il tutto a 9,99 euro al mese che diventano 9 euro se il cliente dovesse decidere di domiciliare il pagamento sulla carta di credito o il conto corrente.

Una promozione, dunque, molto interessante che permette di poter navigare senza pensieri anche durante le prossime vacanze estive quando la linea WiFi di casa sarà lontana.

Maggiori informazioni sono disponibili all’interno del sito dell’operatore.