Destiny 2, Bungie attiva i Momenti di Trionfo Anno 1

Floriana Giambarresi,

Con un annuncio a sorpresa diramato per i Bungie Day 2018, la nota software house ha rivelato che il primo anno dei Momenti di Trionfo per Destiny 2 è ora disponibile: basta andare sul sito Web di Bungie per iniziare a monitorare i propri progressi e completare una serie di obiettivi in-game, al fine di guadagnare Punti Trionfo e sbloccare ricompense.

Avevano già debuttato nel Destiny originale e ora i Momenti di Trionfo sono anche stati attivati in Destiny 2, con alcune delle sfide in-game: elenco completo e la possibilità di riscattare i premi arriveranno il 31 luglio 2018, in tempo con l’inizio dell’evento Solstice of Heroes, mentre l’evento si concluderà l’1 ottobre 2018. Al momento, solamente 225 dei 400 punti Trionfo possono essere guadagnati con sfide come Completa la campagna di base (10 punti), Ottieni 25 armi o armature esotiche (15 punti), Sconfiggi 100 avversari nel Crogiolo (15 punti), Completa 20 avventure (20 punti) e altre ancora.

Per quanto riguarda i premi (ricompense), Bungie ha svelato cosa è possibile ottenere per completare l’attuale lista di sfide disponibili:

Completa uno qualsiasi dei Trionfi – Emblema Momenti Trionfali

che tiene traccia dei punti ottenuti

125 punti – Involucro di spettro Predatore Solare

250 punti – Diventa disponibile l’offerta per l’acquisto della

T-Shirt dei momenti trionfali

300 punti – Astore esclusivo Comrades in Arms

400 punti (il massimo) – Emblema Trionfo eternale.

Le ricompense in questione saranno riscattabili il 31 luglio anche per chi ha già raggiunto i punteggi richiesti. A 250 punti, i giocatori sbloccheranno l’accesso a un oggetto speciale sul negozio online di Bungie: un’esclusiva t-shirt dedicata ai Momenti di Trionfo, acquistabile a partire da 24,99 dollari.