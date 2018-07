Kena Mobile, continua l’offensiva anti Iliad

Filippo Vendrame,

Kena Mobile continua la sua offensiva anti Iliad. L’operatore virtuale di TIM, infatti, ha deciso, nuovamente, di prorogare la sua offerta speciale Kena Power che doveva scadere lo scorso 7 luglio. L’offerta è decisamente molto ghiotta perché propone 1.000 minuti di chiamate, 50 SMS nazionali e soprattutto ben 20 GB di traffico dati al mese. Il tutto al prezzo di soli 5 euro al mese. Per i nuovi clienti, Kena Mobile non prevede costi di attivazione ma solo il costo della nuova SIM (15 euro).

L’offerta, infatti, è chiaramente dedicata a tutti coloro che decidono di acquistare una nuova SIM e di effettuare la portabilità del loro numero. Per costi e contenuti, Kena Power è anche pensata per attirare i clienti di Iliad e di Ho. Mobile che possono contare su offerte ricche ed a basso costo. L’offerta di Kena Mobile può essere attivata solamente online, attraverso il sito web dell’operatore virtuale, oppure all’interno della sua app ufficiale per dispositivi iOS ed Android.

In ogni caso, Kena Power è anche attivabile dai già clienti dell’operatore virtuale di TIM. In questo caso, però, sono previsti 9 euro per il cambio del piano più 5 euro del primo canone.

Da evidenziare che Ken Power offre, come tutte le offerte dell’operatore virtuale, solamente connettività 3G. L’accesso alla rete 4G arriverà dal prossimo settembre.

In caso di esaurimento del traffico dati, l’accesso alla rete sarà bloccato. In caso di esaurimento del traffico voce e degli SMS, i clienti pagheranno 35 centesimi di euro al minuto verso tutti e 25 centesimi di euro per ogni messaggio. Maggiori informazioni dell’offerta sono disponibili all’interno del sito ufficiale di Kena Mobile.