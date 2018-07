Nokia 6.1 Plus, annuncio il 19 luglio?

Luca Colantuoni,

Il Nokia X6, disponibile solo in Cina, è il primo smartphone di HMD Global con un notch nella parte superiore dello schermo. Il produttore finlandese potrebbe avviare la distribuzione in altri paesi a partire dal 19 luglio. Il nome scelto per il mercato internazionale dovrebbe essere Nokia 6.1 Plus. L’annuncio di un modello più piccolo, Nokia X5/5.1 Plus, è invece previsto per l’11 luglio.

A parte il supporto per le reti LTE disponibili nei paesi specifici non dovrebbero esserci modifiche hardware rispetto al Nokia X6. Il Nokia 6.1 Plus avrà quindi uno schermo da 5,8 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. All’interno del telaio in alluminio e vetro ci sono il processore octa core Snapdragon 636, 4 o 6 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash (espandibili con schede microSD fino a 256 GB), doppia fotocamera posteriore da 16 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps) con supporto dual SIM.

Novità invece per quanto riguarda il software. L’interfaccia personalizzata del Nokia X6 verrà sicuramente sostituita da quella stock di Android 8.1 Oreo. Il Nokia 6.1 Plus sarà infatti uno smartphone Android One, come i recenti modelli annunciati dal produttore finlandese. Il prezzo sarà tuttavia più elevato. La versione con 4 GB di RAM e 32 GB di storage costa 1.299 yuan, pari a circa 170 euro. in Italia potrebbe essere circa 250 euro.

Il Nokia X5/5.1 Plus avrà un design simile, ma specifiche inferiori. Probabile uno schermo con risoluzione HD+ (1520×720 pixel), processore MediaTek, 3/4/6 GB di RAM e 32/64 GB di storage. Per il top di gamma Nokia 9 con Snapdragon 845 si dovrà attendere l’IFA 2018 di Berlino. In quell’occasione potrebbe essere annunciato anche un modello di fascia medio-alta con Snapdragon 710.