Oppo A5, smartphone economico con notch

Luca Colantuoni,

Il produttore ha annunciato un altro smartphone di fascia bassa, probabilmente uno dei più economici con doppia fotocamera posteriore e schermo FullView con notch. Il nuovo Oppo A5, disponibile in Cina, offre anche alcune funzionalità solitamente presenti in modelli più costosi. Non è chiaro se verrà distribuito in Italia, dove invece gli utenti potranno acquistare il top di gamma Find X.

Nonostante sia uno smartphone di fascia media, Oppo ha utilizzato una tecnologia microcristallina per la cover posteriore che dona un look piuttosto appariscente con effetto specchio. Lo schermo ha un notch nella parte superiore che ospita i sensori, la capsula auricolare e la fotocamera frontale da 8 megapixel, utilizzabile anche per il riconoscimento facciale. Lo schermo ha una diagonale di 6,2 pollici e una risoluzione HD+ (1520×720 pixel), quindi con rapporto di aspetto 19:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 450, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 256 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, abbinati rispettivamente ad obiettivi con apertura f/2.2 e f/2.4. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti la porta micro USB e il jack audio da 3,5 millimetri.

La batteria ha una capacità di 4.230 mAh e offre un’autonomia fino a 11 ore di riproduzione video o 14 ore di gioco. Oppo ha sviluppato una tecnologia intelligente che riduce il consumo da parte delle applicazioni. Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo con interfaccia ColorOS 5.1. Lo smartphone sarà in vendita dal 13 luglio nelle colorazioni Mirror Blu e Mirror Pink. Il prezzo è 1.500 yuan, pari a circa 200 euro.