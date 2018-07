Surface Andromeda, i fan di Microsoft lo vogliono

Filippo Vendrame,

Sembra che il Surface Andromeda possa davvero non venire mai alla luce o almeno non nell’immediato futuro. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno, infatti, evidenziato che Microsoft abbia deciso di rivedere totalmente il progetto relativo a questo dispositivo mobile e che sarà, quindi, molto difficile che possa vedere la luce. I problemi legati al Surface Andromeda sarebbero molti. In primis, quelli legati al software. Questo particolare dispositivo mobile, infatti, non disporrebbe di un adeguato ecosistema di app dedicate e lo stesso sistema operativo non sarebbe ancora pronto per gestire al meglio un prodotto caratterizzato da un doppio schermo.

Inoltre, Microsoft avrebbe seri dubbi sul suo successo commerciale. Tuttavia, se il gigante del software sembra aver deciso che il Surface Andromeda debba essere pensionato prima del tempo, gli utenti sembrerebbero di diverso avviso. C’era, infatti, molta attesa per questo dispositivo e i fan di Microsoft non hanno preso molto bene la notizia della cancellazione o della profonda revisione del progetto del Surface Andromeda. Proprio per questo, è stata aperta una petizione su Change.org con l’obiettivo di mettere pressione a Microsoft per chiederle di non cancellare il progetto. Petizione che sta avendo un buon successo visto che è già arrivata a quasi 10 mila sottoscrizioni.

Sembra, dunque, che molte persone vogliano poter vedere arrivare sul mercato il Surface Andromeda e firmando la petizione evidenziano di essere disposte ad acquistarlo. Tuttavia, il buon successo della petizione ben difficilmente potrà far cambiare idea a Microsoft. I costi di sviluppo e di commercializzazione di un dispositivo sono molto alti e poche migliaia di persone intenzionate ad acquistarlo certamente potrebbero non bastare per modificare la strategia commerciale della casa di Redmond.

Tuttavia, la petizione dimostra anche che l’interesse verso questo prodotto è molto alto e questo dato potrebbe, comunque, spingere Microsoft a rivedere parzialmente il progetto del Surface Andromeda e decidere, magari, di continuarne lo sviluppo in vista di un suo debutto anche se lontano nel tempo.