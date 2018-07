Vodafone Shake Remix Unlimited, offerta modulare

Filippo Vendrame,

Vodafone Shake Remix Unlimited è ufficiale e trattasi di un’interessante offerta tariffaria modulare dedicata ai clienti under 30 di Vodafone. Il termine “modulare” è corretto perché saranno gli utenti stessi a configurare la loro offerta tariffaria in base alle loro necessità. Questo significa che il limite mensile di chiamate, messaggi e di traffico Internet potrà essere totalmente personalizzato.

Entrando nello specifico, i clienti under 30 di Vodafone potranno scegliere tra un minimo di 7GB di traffico dati sino ad un massimo di 30GB. Per quanto riguarda le chiamate, si va da un minimo di 300 minuti verso tutti al mese sino ad un massimo di minuti illimitati. Infine, relativamente ai messaggi, Vodafone Shake Remix Unlimited offre da un minimo di 100 SMS al mese sino ad un massimo di SMS illimitati. Si parte da 9,50 euro sino a 18,50 euro al mese. Per i nuovi clienti è previsto un contributo di attivazione di 29 euro in promozione a 3 euro, che sarà addebitato insieme al costo del primo mese. La promozione è valida se durante la permanenza in Vodafone sulla SIM vengono effettuate ricariche per un valore di 120 euro. Altrimenti verranno addebitati i restanti 26 euro.

Degno di nota che Vodafone Shake Remix Unlimited offra incluso nel prezzo alcuni extra. I clienti potranno disporre di traffico illimitato per chattare (WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hello Chat, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo) e per navigare sulle mappe (Google Maps, Mappe, Waze, Tom Tom GO Mobile ed altre). Pagando con carta di credito si avrà traffico illimitato anche per ascoltare la musica in streaming (TIDAL, Spotify, Apple Music, Deezer, SoundCloud, Radio Deejay, Radio 105, RTL 102.5, RDS, R101 e Radio Italia.) e se si sceglierà di disporre di almeno 10GB di Internet si avrà traffico illimitato per i social network (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, happn, imo e Tumblr.

I parametri di Vodafone Shake Remix Unlimited possono essere modificati in ogni momento. L’opzione hotspot è inclusa. Rete Sicura, invece, è inclusa gratis per 2 mesi, poi ad 1 euro al mese. Se si termina il traffico dati a disposizione, l’accesso ad Internet viene bloccato.

Maggiori informazioni direttamente sul sito dell’operatore.