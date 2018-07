Xiaomi Mi A2 in Europa dal 25 luglio?

Luca Colantuoni,

Il successore dell’attuale Mi A1, primo smartphone di Xiaomi con Android stock, dovrebbe essere annunciato in Spagna il 25 luglio. Ciò significa l’arrivo in Italia avverrà nelle settimane successive. Il Mi A2 è la versione europea del Mi 6X presentato in Cina a fine aprile. L’unica differenza sarà software, in quanto verrà utilizzata l’interfaccia originale di Android 8.1 Oreo e saranno presenti i servizi Google.

In base alle informazioni ricevute dal sito MySmartPrice, il Mi A2 sarà disponibile in tre colori (nero, blu e oro) e in quattro varianti. Xiaomi offrirà modelli con 4 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone avrà uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e integrerà un processore octa core Snapdragon 660 a 2,2 GHz. Per la doppia fotocamera posteriore sono previsti sensori da 12 e 20 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8.

Non mancherà ovviamente il supporto per effetto bokeh, HDR, panorama, eliminazione dei difetti della pelle e registrazione video a risoluzione 4K. La fotocamera frontale avrà un sensore da 20 megapixel e potrà essere sfruttata per lo sblocco tramite riconoscimento facciale. Sul retro dello smartphone è presente il lettore di impronte digitali. Il Mi 6X non ha il jack audio da 3,5 millimetri, ma potrebbe esserci nel Mi A2.

Galleria di immagini: Xiaomi Mi 6X, immagini dello smartphone

La connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. La batteria da 3.010 mAh supporterà la ricarica rapida (Quick Charge 3.0) e potrà essere ricaricata fino al 50% in 30 minuti attraverso la porta USB Type-C. Il prezzo europeo dovrebbe essere compreso tra 200 e 250 euro.