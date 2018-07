Filippo Vendrame,

3 Italia starebbe vivendo un momento di difficoltà tecnica dall’alba di questa mattina. Gli utenti dell’operatore, infatti, starebbero registrando diversi disservizi che riguarderebbero in particole i servizi di telefonia mobile, soprattutto per quanto riguarda la connettività mobile. Non è dato di sapere il motivo di questo problema ma Downdetector mette evidenza un altissimo numero di segnalazioni che arrivano da tutta Italia anche se la concentrazione maggiore è nel nord Italia.

Trattasi di un blackout quasi generale a cui non si riesce a dare una spiegazione visto che l’operatore non ha fatto sapere nulla, nemmeno attraverso i social. Proprio dai social network si stanno levando le lamentele maggiori visto che molti non riescono ad usare il loro smartphone per lavorare. L’unica cosa da fare in questi casi è avere pazienza e sperare che 3 Italia risolva quanto prima i problemi tecnici e ripristini il corretto funzionamento della sua rete. Sebbene ci si trovi quasi a metà luglio, le persone che sono ancora al lavoro sono moltissime e disagi di questi tipi sono molto fastidiosi.

L’auspicio, dunque, è che l’operatore ripristini la sua rete quanto prima.

Update:

3 Italia è intervenuta direttamente su Twitter ammettendo il problema generalizzato ed evidenziando di essere al lavoro per risolvere l’inconveniente.