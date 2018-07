Facebook Stories Highlights, per salvarle sul profilo

Floriana Giambarresi,

Facebook lancerà presto Stories Highlights, una funzionalità simile a quella disponibile su Instagram che consente a ogni utente di scegliere foto e video dalle Storie già scadute, inserirli in raccolte tematiche con titoli e immagini di copertina e mostrarle agli altri direttamente dal proprio profilo.

Individuata per la prima volta da Jane Munchun Wong in un file APK dell’app Facebook per Android, l’arrivo di Stories Highlights anche sul social network in blu è stato confermato dallo staff di Mark Zuckerberg a TechCrunch, con una dichiarazione fornita nelle scorse ore dove si legge che:

Le persone ci hanno detto che vogliono un modo per evidenziare e salvare le storie che contano di più per loro. Presto inizieremo a testare i punti salienti su Facebook: un modo per scegliere le storie che devono rimanere sul tuo profilo, rendendo più facile esprimere chi sei attraverso i ricordi.

Come dettagliato su TechCrunch, una volta disponibili al pubblico questi highlight appariranno su una barra di scorrimento orizzontale sul profilo utente, il quale sarà in grado di vedere anche quante persone li hanno visti esattamente com’è possibile con le Storie da 24 ore. Come impostazione predefinita, saranno visualizzabili da tutti i propri Amici su Facebook ma si potranno anche limitare a determinate persone o, ancora, renderli pubblici. Proprio quest’ultima opzione potrebbe essere utile ai personaggi pubblici e influencer che cercano di costruire un pubblico.

Mentre molti criticano Facebook per aver “rubato” le Storie da Snapchat, vi è da dire che Snapchat manca ancora di una funzionalità Highlights e lo staff guidato da Mark Zuckerberg sta spingendo inesorabilmente per aggiungere nuove opzioni alle proprie piattaforme, cosa che sta dando già i suoi frutti. Ad esempio, ora Instagram dispone di 400 milioni di utenti giornalieri sulle Storie, WhatsApp ne ha 450 milioni e Facebook ne ha 150 milioni, mentre Snapchat è giunto a 191 milioni.