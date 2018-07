Firefox Lockbox e Notes, esperimenti per smartphone

Luca Colantuoni,

Il programma Test Pilot, introdotto circa due anni fa, permette di testare nuove funzionalità che potrebbero arrivare sulla versione desktop Firefox in futuro. Mozilla ha ora annunciato i primi due “esperimenti” per smartphone, ovvero Lockbox per iOS e Notes per Android, che funzionano come app esterne al browser.

Entrambi gli esperimenti sfruttano la sincronizzazione la versione desktop del browser e i dispositivi mobile. Lockbox per iOS, come si intuisce dal nome, è una “cassaforte” per le password. Tutti i login salvati in Firefox sono accessibili anche su iPhone, per cui non è necessario inserirli di nuovo. L’utente può anche usare il riconoscimento facciale (Face ID) o il lettore di impronte digitali. La sicurezza è garantita dalla crittografia a 256 bit. In futuro è previsto il rilascio della versione Android.

Notes per Android funziona in modo simile, ma in questo caso vengono sincronizzati gli appunti. È possibile visualizzare, modificare o eliminare gli appunti nella versione desktop di Firefox e tutte le modifiche verranno automaticamente trasferite ai dispositivi Android. Nessuno può leggere i dati poiché Mozilla ha implementato la crittografia end-to-end.

Prima di scaricare le due app occorre innanzitutto installare l’estensione Test Pilot dal sito ufficiale e successivamente utilizzare un Firefox Account per attivare Firefox Sync.