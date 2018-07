Monster Hunter: World, uscita e requisiti PC

Floriana Giambarresi,

Anche la versione PC di Monster Hunter: World riceve una data di uscita ufficiale insieme ai requisiti di sistema per giocarlo al meglio e a un trailer, che ne illustra le novità. Sarà acquistabile prima di quanto previsto, ovvero dal 9 agosto 2018.

Disponibile sulle console da inizio anno, Monster Hunter: World è presto diventato il titolo best-seller della software house nipponica con oltre 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo, come comunicato da Capcom attraverso una nota alla stampa. Dunque, il titolo, inizialmente previsto per l’autunno 2018, sarà invece disponibile dal prossimo mese anche su PC. Questa di seguito la trama:

In questo capitolo i giocatori dovranno esplorare ecosistemi vasti e pieni di vita per trovare e sconfiggere enormi mostri leggendari, da soli o online con altri tre cacciatori grazie ad un nuovo sistema “drop-in” introdotto nella serie con questo capitolo. In Monster Hunter: World assisterai alla Traversata degli Antichi, la traversata dell’oceano da parte dei draghi antichi, che avviene una volta ogni decennio, verso una terra conosciuta con il nome di “Nuovo Mondo”. Entra a far parte della Commissione di Ricerca della Gilda e avventurati in questa vastissima e misteriosa terra, per scoprire i segreti della traversata. Mentre i cacciatori si impegnano nelle loro missioni, la Commissione ha gli occhi puntati sul Zorah Magdaros, un drago antico di dimensioni colossali che sorge dalla profondità della terra come un vulcano.

In occasione dell’annuncio della data di uscita di Monster Hunter: World, oltre al trailer qui sopra riportato sono anche stati rilasciati i requisiti di sistema per la versione PC del gioco. Quelli consigliati sono:

Sistema operativo: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-bit richiesto)

Processore: Intel Core i3 8350 4GHz o Intel Core i7 3770 3.4GHz o AMD Ryzen™ 5 1500X

RAM: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) o AMD Radeon RX 570X (VRAM 4GB)

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Compatibile con DirectSound (DirectX® 9.0c o più recente)

Note aggiuntive: Supporto per mouse, tastiera e controller (sia DirectInput che XInput).

30FPS a 1080p con impostazioni grafiche ad ALTO.

Ed ecco i requisiti di sistema minimi:

Sistema operativo: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-bit richiesto)

Processore: Intel Core i5-4460, 3.20GHz o AMD FX-6300

RAM: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon R7 260x(VRAM 2GB e oltre)

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Compatibile con DirectSound (DirectX® 9.0c o più recente)

Note aggiuntive: Supporto per mouse, tastiera e controller (sia DirectInput che XInput).

30FPS a 1080p con impostazioni grafiche a BASSO.

A quanto pare, Monster Hunter: World su PC supporterà 4K e 60 FPS.