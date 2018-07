Tre lancia Giga Boom Music: 100 Giga e Apple Music

Filippo Vendrame,

Giga Boom Music è la nuova opzione solo Internet di 3 Italia attivabile dai già clienti dell’operatore. Questa offerta prevede un pagamento di 39 euro per poter disporre di ben 100 Giga di traffico aggiuntivo da consumarsi nel giro di 12 mesi dal giorno dell’attivazione. Trattasi sicuramente di una golosa opportunità per tutti coloro che necessitano di traffico Internet aggiuntivo per le loro attività di tutti i giorni. Giga Boom Music non si limita, però, ad offrire solamente più traffico dati.

Infatti, questa offerta solo Internet di 3 Italia include anche ben 6 mesi di abbonamento ad Apple Music. Tutti i sottoscrittori, dunque, potranno usufruire del servizio di streaming musicale della mela morsicata per ben 6 mesi. Al termine dei 6 mesi, Apple Music si rinnoverà al prezzo di 9,99 euro al mese, salvo disdetta. Giga Boom Music può essere attivata, però, solo dai clienti dell’operatore che hanno attivato i piani Power10, Power15 e Power29. I 39 euro saranno scalati automaticamente dal credito residuo della SIM. I clienti che non avessero attivo uno dei piani menzionati potranno passare gratuitamente a Power29.

Giga Boom Music è anche compatibile con le offerte ricaricabili voce PLAY, ALL-IN e FREE e con Super Internet. In caso di sforamento del limite dei dati, i clienti andranno a pagare la connessione a consumo e precisamente a 20 centesimi di euro ogni 20 MB.

L’offerta si intende per la navigazione sotto rete 3G. Per poter navigare in 4G i clienti dovranno attivare l’opzione 4G LTE ad un euro al mese.

Giga Boom Music può essere attivata presso i 3Store e dall’App Area Clienti Tre. Giga Boom Music non è, infine, compatibile con Natale con 3, Capodanno con 3, Summer3, Promo 100 GB, Internet per te, 3 Giga Gratis, 5 GIGA, Ultra Giga, GIGA BOOM e GIGA BOOM Promo, Internet Senza Fine, Giga Days, Super GPRS, Super Internet Plus, Naviga 3 Gratis, Naviga 3 Time Free, International 3, Naviga 3, Naviga3 7 gg, No Distance, Extra Time 30, Extra time 60, RicMia&TuaSempre, Voce e Video a 0 -1 mese, Voce e Video a 0 -3 mesi, Voce e Video a 0 -6 mesi , Voce e Video a 0 -31/08/08, Raddoppia la Ricarica New, Voce e Video Gratis x Sempre, Voce&VideoGratis, Gente di 3 Offerta Attivazione, Free Time 30, Free time 60, Ric. Mia&Tua, Welcome to Italy, Super Internet Special, Mega Gold e ALL-IN International.