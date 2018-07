Volantino MediaWorld, arriva il Parrot ANAFI

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte valido sino al prossimo 18 di luglio. All’interno di questo volantino spiccano moltissime proposte su prodotti ad alto tasso di tecnologia. Per esempio, tra gli smartphone si evidenzia l’iPhone 7 32GB al prezzo di 549 euro. Oppure, la catena di elettronica propone l’iPhone 8 Plus 64GB a 799 euro o il modello Huawei P20 Pro a 849 euro.

Presente anche una nutrita selezione di computer Windows 10. MediaWorld suggerisce, per esempio, il modello HP Pavilion 15-CK001NL con processore Intel Core i5, 12GB di RAM, 128GB di SSD e HD da 1TB al prezzo di 699 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca l’iPad 2018 128GB WiFi al prezzo di 429 euro. All’interno del volantino spazio anche per molti gadget, tra cui i droni. In particolare, la catena di elettronica porta al debutto il nuovo Parrot ANAFI, un drone di nuova generazione pensato per chi ama fare fotografie e registrare video da un punto di vista diverso. Il Parrot ANAFI può essere acquistato a 699 euro.

Tanti anche i televisori di nuova generazione. MediaWorld offre ai suoi clienti una ricca selezione di nuovi modelli di TV per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.

Per gli appassionati di fotografia in cerca di una nuova fotocamera per immortalare gli scatti delle vacanze, MediaWorld propone la reflex Canon EOS 400D al prezzo di 369 euro.

Presenti, infine, molti accessori, smartwatch, gadget high tech di tutti i tipi e prodotti per la mobilità elettrica come gli hoverboard.