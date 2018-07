Wiko porta in Italia il nuovo Tommy3

Luca Colantuoni,

Il produttore francese ha annunciato la disponibilità del nuovo smartphone presentato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Si tratta del Wiko Tommy3, uno dei dispositivi più economici con schermo 18:9 e sistema operativo Android Go, che gli utenti italiani potranno acquistare nei negozi TIM.

Wiko usa il termine “pocket-friendly” per indicare le dimensioni compatte dello smartphone e la possibilità di portarlo comodamente in tasca. Lo schermo da 5,45 pollici con risoluzione FWVGA+ (960×480 pixel) offre un’ampia area di visualizzazione, consentendo allo stesso tempo l’interazione con una sola mano. La cover posteriore può essere sostituita in base ai propri gusti cromatici. Nella confezione è presente una cover in omaggio (Bleen per il modello colore antracite e Cherry Red per quello colore oro).

La dotazione hardware comprende un processore quad core a 1,3 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash LED supporta diverse funzionalità, come HDR, time lapse, modalità ritratto e Face Beauty. Anche la fotocamera frontale da 5 megapixel è dotata di flash LED per ottenere selfie di maggiore qualità. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE.

Galleria di immagini: Wiko Tommy3, immagini dello smartphone

Sono inoltre presenti la porta micro USB, il jack audio da 3,5 millimetri e una batteria da 2.500 mAh che offre un’autonomia fino a 15 ore in conversazione. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo (Go Edition), quindi ottimizzato per smartphone di fascia bassa. Il prezzo del Wiko Tommy3 è 109,99 euro.